# Dacă la primăria aia mare nu mai avem sloganul „Nimeni nu e mai presus de lege”, se pare că la județ va fi scris unul. „Tineret, mândria țării”.

# Cădem în păcat și ne legăm de un ditamai magazinul de pe bulevard, aproape de peco, ăla mai nou, acolo unde s-ar putea să dai peste surprize dacă vrei să cumperi ouă. Cofragul e fain, păcat că ouăle sunt toate cu rahat. Nesimțite, domnule, și găinile astea. Au ajuns și ele să se ușureze pe ouă. Nu-i bai, cu noroc să fie!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu