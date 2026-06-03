Haos, la foc mic

Daniel Săuca

Noi fragmente (de) din haos: „Haos pe aeroporturile din România: numărul zborurilor anulate a explodat. UE anunță că pasagerii își primesc despăgubirile” (adevarul.ro). Continuă și haosul politic, chiar dacă „Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi (ieri – n.m.) desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat” (g4media.ro). Va avea domnul președinte „guvernul lui”? Sau vom ajunge, totuși, la anticipate? „Un sondaj de opinie realizat de compania Avangarde în ultima săptămână arată că majoritatea românilor nu sunt de acord cu ideea unui premier independent care să conducă un guvern format de fosta coaliție, dar susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate” (tvrinfo.ro). Ar fi baiuri și cu noua lege a salarizării bugetarilor, al nu știu câtelea jalon PNRR: „Proteste la instanțe și ANAF. Grefierii amenință că blochează procesele, angajații de la Fisc reclamă că pierd mii de lei din salariu” (antena3.ro). Și nu doar ei. Să „povestim” și despre drona căzută pe un bloc la Galați? De citit și „Adevărata miză a dezinformărilor apărute după ce o dronă rusească a lovit un bloc la Galați. Mesaje alarmiste date încă dinainte de incident” (hotnews.ro). Haosul e musai să fie întreținut, la foc mic. Am scăpat de un altfel de haos: „Persoanele fizice cu drepturi de autor scapă de obligația de a emite facturi, care urma să intre în vigoare la 1 iunie. Modificarea a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial vineri, 29 mai” (economedia.ro). C-așa-i pe la noi, pe ultima sută de metri. Și înainte, și înapoi. Probabil exagerez cu haosul ăsta. Dar, totuși, nu credeți că „cineva” ne „frige” așa, la foc mic? Și, nu, nu sunt adept al „conspiraționismului” de niciun fel.