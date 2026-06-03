Bibliotecile din Sălaj, tot mai aproape de modele internaționale

Un aspect observabil este implicarea autorităților în transformarea bibliotecilor în hub-uri și spații mai atractive pentru tânăra generație. Adaptarea acestora la modelul occidental și nu numai se remarcă și prin experiențele internaționale la care participă personalul din bibliotecile sălăjene. Bibliotecarii din județ au luat parte la o nouă experiență europeană Erasmus+, o mobilitate dedicată inteligenței artificiale și inovației în educația adulților.

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj continuă procesul de modernizare a serviciilor publice prin finalizarea cu succes a celei de-a doua mobilități internaționale din cadrul Acreditării Erasmus+ în domeniul Educației Adulților (număr proiect: 2025-1-RO01-KA121-ADU-000331704).

În perioada 11-15 mai 2026, opt specialiști din rețeaua bibliotecilor publice din Sălaj au participat la un stagiu intensiv de formare profesională internațională în Antalya, Turcia, organizat de Phoenix Training Center, o companie specializată în consultanță și formare profesională.

Proiectul a reunit specialiști din mai multe țări europene, având ca scop transformarea bibliotecilor tradiționale în centre digitale inteligente, adaptate cerințelor secolului XXI.

Tematica principală a mobilității s-a concentrat pe dezvoltarea competențelor digitale și integrarea soluțiilor bazate pe Inteligența Artificială (IA) în activitatea zilnică a bibliotecilor. Pe parcursul celor cinci zile, colegele noastre de la Biblioteca Județeană, alături de bibliotecari din Cehu Silvaniei, Chieșd, Crișeni și Meseșenii de Jos, au participat la un program care a inclus două direcții de formare: un curs specializat – „Smart Libraries: Integrating AI and Innovation in Adult Education” – și o componentă practică de job shadowing.

Cursurile parcurse s-au axat atât pe integrarea inteligenței artificiale în educația adulților, cât și pe modele de succes implementate în instituțiile din Turcia.

Cursuri de formare profesională

Un moment important al mobilității l-a reprezentat întâlnirea oficială de la Primăria Kepez, unde participanții au fost primiți de primarul Mesut Kocagöz. În cadrul vizitei au fost prezentate inițiative moderne dezvoltate de bibliotecile locale, precum sistemele de acces și serviciile disponibile 24/7, aplicațiile digitale de rezervare și conceptul de bibliotecar digital.

Dialogul dintre participanți și reprezentanții administrației locale a evidențiat rolul esențial pe care bibliotecile îl au în dezvoltarea comunităților și în promovarea culturii și educației.

„Dacă mobilitatea din Malta a deschis ușa către metodele educației non-formale, această a doua etapă ne plasează direct în viitorul profesiei noastre: cel al bibliotecilor inteligente. Tehnologia și Inteligența Artificială nu înlocuiesc cartea sau bibliotecarul, ci devin instrumente puternice prin care putem răspunde nevoilor actuale ale comunității.

Ne bucurăm că am reușit, și de această dată, să includem în proiect colegi din mediul rural și urbanul mic din județ. Modelele de bune practici pe care le-au văzut în Antalya – de la servicii accesibile 24/7 până la aplicații digitale dedicate utilizatorilor – reprezintă standardul spre care ne dorim să ghidăm bibliotecile din Sălaj, transformându-le în hub-uri comunitare moderne și inovatoare”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj.

Despre acreditarea Erasmus+

Acreditarea Erasmus+ în domeniul Educației Adulților oferă Bibliotecii Județene Sălaj acces facil la finanțare europeană pentru mobilități internaționale până în anul 2027.

Activitățile din cadrul proiectului pentru perioada 2025-2026 (ID: 2025-1-RO01-KA121-ADU-000331704) sprijină direct creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor din întregul județ, prin profesionalizarea continuă a personalului la standarde europene.