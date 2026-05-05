Moțiunea și iluzia schimbării

Ultimele zile au fost marcate de un val impresionant de știri despre moțiune. Cred eu că, mai mult ca oricând, taberele nu mai sunt atât de bine conturate, iar rezultatul votului pare că se va disputa la limită, din câte se zvonește. Românii? Privesc și așteaptă un deznodământ mai ceva ca într-un ring.

Așa suntem noi ca popor, cumva obișnuiți deja cu astfel de jocuri și scene, însă totul, de această dată, pare că a ajuns la un alt nivel. Fragmentarea susținătorilor, fie pentru o culoare politică sau alta, este atât de evidentă, încât totul poate fi catalogat drept „acum ori niciodată”.

În cazul în care moțiunea nu trece, avem o oarecare certitudine privind etapele ce urmează a fi implementate pentru redresarea economică. Ce nu știm însă, și asta dă mult de gândit, este ce se va întâmpla de miercuri și cine va cârmui țara dacă moțiunea trece. Opozanții actualei configurații parlamentare sunt mai hotărâți ca oricând să-l debarce pe Bolojan și să-l trimită înapoi la Bihor, dar nu prea se aude în târg ce anume ar dori aceștia să facă pentru a aduce țara într-o direcție „mai bună”, având în vedere că am ajuns la sapă de lemn. Să nu uităm că acesta este chiar argumentul care stă la baza moțiunii.

Mă tem că multe dintre vocile aspre își vor domoli tonul, iar de la declarații răsunătoare despre „salvarea țării” vom ajunge la liniște și pace, fără ca cineva să fie cu adevărat hotărât să facă ceva diferit. Să nu uităm nici de valul de ironii și jigniri. De la alegerile din 2024, parcă scânteia de care aveam nevoie pentru un adevărat spectacol politic grotesc, a aprins și mai tare spiritele. Am devenit mai duri, mai agresivi. Unii adversari politici își construiesc discursurile pe glume de joasă speță și insulte, mai nou chiar de natură fizică, doar pentru a atrage o parte a publicului, atras de batjocură și sarcasm. Doar suntem, nu-i așa, o nație de glumeți?

În realitate, toate aceste comportamente, deloc demne de niște adulți, scot la iveală imaturitate și lipsă de empatie. Dezinformarea este în plină desfășurare, iar unii redactează postări pe Facebook doar pentru audiență, criticând puterea fără să ofere măcar o soluție pentru o posibilă redresare. În fine, ne complacem. Măcar avem ce povesti când spargem semințe și bem o bere seara.

Ce va fi în ziua moțiunii? Greu de estimat, dar este, fără îndoială, un moment mult așteptat.

Va urma.