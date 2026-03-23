# S-a umplut Zalăul cu evenimente despre coucheri, terapeuți de minte și inimă, autoproclamați antrenori și dezvoltatori de personalitate, protectori și hodinitori de suflete. Mare grijă cui vă prezentați traumele și secretele vieții.

# Când speram că s-a încheiat saga Centurii municipale, surprize, surprize! Vechea centură ce trece prin mijlocul orașului e plină de camioane. Într-o zi, le-am numărat: 60 într-o oră. Adică unul pe minut. De ce această situație? Fiindcă administrația își bate joc de cetățeni, neputând gestiona o problemă aparent minoră. Ei se fac a lucra, ar trebui și noi să ne facem că plătim impozite.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu