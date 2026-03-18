# La un minimarket, și nu dăm nume, să nu dăm de gol prea mult, cică se fac controale „la sânge” în rândul angajaților. Nu chiar periodice, dar, pe fondul bănuielilor că pierderile financiare ar fi cauzate chiar de propriii oameni, se spune că unii ar avea mâini cam… lipicioase. Ei bine, nu doar „furturile” sunt în toi acolo, deoarece se zvonește că urmează să li se impună și depozitarea telefoanelor mobile și a oricăror dispozitive electronice, ca nu cumva să-i filmeze pe șefi, că doar e la modă să pui pe TikTok tot ce mișcă la locul de muncă. Cât despre management, lumea spune că e vraiște, dar sigur nu e vina stimabilei Viorica, simpla casieriță care trage opt-nouă ore pe zi la tejghea.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu