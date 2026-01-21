# Gurile nesimțite vorbesc că baiurile cu facturarea energiei sunt tot mai mari. Bieți pensionari se plâng că plicul vine exact în ziua în care este termen limită pentru plată. Mno, afară îi jer, te iei, baji banii în jeb (dacă mai ai bani) și te duci, fătul meu, la ghișeu. Acolo te eliberezi de tăitie. Curent ieftin vă dorim!

# Se spune că țeparii intrați ani la rând în adormire s-au trezit în Zalău și sunt mult mai viguroși și mai dornici de țepe. Mare grijă cu cine vă înhăitați la afaceri și colaborări. Vorba aia: țeparul tăt țepar rămâne tătă viața.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu