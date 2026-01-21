Fără permis, dar la volan, noaptea, în localitatea Pustă

Sălăjenii se fac tot mai remarcați la volan, fie sub influența băuturilor alcoolice, fie fără permis de conducere. Iar cum unii nu respectă legea, aceștia ajung să plătească scump.

Miercuri noaptea, după miezul nopții, un tânăr de 19 ani a fost oprit în trafic de polițiștii din orașul Șimleu Silvaniei, pentru un control de rutină. Tânărul se afla la volanul unui autoturism, pe o stradă din localitatea Pustă.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că acesta nu avea dreptul de a conduce, întrucât nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Astfel, în acest caz, polițiștii au întocmit pe numele său un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.