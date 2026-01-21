Sălajul nu scapă de ger. O nouă avertizare meteo

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o nouă avertizare de tip cod galben de ger, pe lista județelor vizate regăsindu-se și Sălaj. Avertizarea este valabilă pentru perioada 21 – 23 ianuarie. Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului. În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -19 și -10 grade. În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22). În acest interval, în Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.

Share Whatsapp Email