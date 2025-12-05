# Brusc, câteva magazine loco au scumpit jucăriile. Oare știe cineva de ce? Vine Moșul, normal. Băi moșulache, tu ce faci la Zalău, pui presiune pe părinți? Până și botele cu staniol s-au scumpit, mama lor de bote. Vorba aia, hai la bote, dar botele îs cam scumpe.

# Statuia cea nouă are succes la vârstnici. Vin oamenii, fac poze cu cel viteaz, șăd și pleacă. Nu-i bai că avem statuie, îi binie, dar batăr și un ptic de centură și hie, să putem mere mai bine, nu?

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu