Unde mergem?

Vineri 5.12.2025

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – Minaur Baia Mare, stadionul Municipal din Zalău – ora 14

• IMPACT LEGO: Târgul de Moş Nicolae, zona Muzeului Județean și CNS – ora 14

• Film – Tafiti: Aventură prin deșert, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Moş Nicolae îţi umple ghetuţele, Zalău Value Center – ora 17

• Film – Crăciunul familiei Șoricescu, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Five Nights at Freddy’s 2, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Sisu: Drumul răzbunării, Cinematograful Scala – ora 19.40

Sâmbătă 6.12.2025

• Film – Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Concert de colinde, Căminul Cultural din Zalnoc – ora 16.30

• Film – Sketch – Desenele prind viață, Cinematograful Scala – ora 17

• Volei Divizia A1: SCM Zalău – Știința București, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Film – Crăciun cu Ramon, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – Fugarul: Vânătoare de oameni, Cinematograful Scala – ora 19

• Târgul de Crăciun „Zalăul Magic”: concert The Urs, platoul din fața Prefecturii – ora 20

• Moş Nicolae îţi umple ghetuţele, Zalău Value Center – ora 20

Duminică 7.12.2025

• Handbal masculin: Dinamyc Zalău – Poli Timișoara, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 12

• Film – Dintotdeauna tu, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Crăciunul familiei Șoricescu, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Jungla veselă – Aventuri în era dinozaurilor, Cinematograful Scala – ora 17

• Târgul de Crăciun „Zalăul Magic”: concert Trupa de Noapte, platoul din fața Prefecturii – ora 18

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Predator: Ținuturi sălbatice, Cinematograful Scala – ora 19.10