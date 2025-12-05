Daniel Săuca

Gabriel Liiceanu: „M-am întrebat, o viață întreagă, la ce sunt bun pe lumea asta. Sau, mai rău, dacă sunt bun la ceva. Și, până nu cu mult timp în urmă, de câte ori m-am întrebat la ce sunt eu bun, n-am știu să răspund. Ce știam să fac? Un medic, de pildă, nu are să-și pună întrebarea asta. El știe foarte bine, chiar înainte de a lua drumul facultății, care e răspunsul. Nu-l întrebi nici pe arhitect, nici pe inginer ce știu să facă și la ce sunt ei buni. De fapt, pe nimeni care, pe lumea asta, are o meserie al cărei nume e înscris într-un nomenclator” (hotnews.ro). La sfârșit de săptămână, poate întrebarea, întrebările filosofului sunt de actualitate. În vacarmul, haosul general, chiar așa, la ce suntem buni pe lumea asta? Sau suntem buni de ceva? Fiecare ar merita să se întrebe, vorba cântecului, „ce caut eu în viața mea”. Și ce anume facem bine, dacă facem ceva. Ne pricepem cu adevărat la un lucru? Suntem fericiți prin ceea ce facem? G. Liiceanu: „(…) după o întreagă viață în care m-am întrebat la ce sunt bun fără să știu care e răspunsul potrivit, acum sunt fericit. Am aflat că, în măsura în care se ocupă cu gânditul și gândirea, filosofia e de fapt ceva fără pereche pe lume”. Nu doar filosofia se ocupă cu gânditul și gândirea. Dar, nu asta e miza „pastilei” de astăzi: oare politicienii, mai mari sau mai mici, se întreabă dacă (la ce) sunt buni (la ceva)? Și nu doar ei. Oare ne putem exprima fericirea prin ceea ce suntem buni pe lumea asta? Sau prin ce ne exprimăm fericirea? La un nou sfârșit de săptămână, dați la o parte toate „device”-urile, închideți televizoarele, măcar pentru câteva minute, și întrebați-vă… Știu, sună cam uiurea, în epoca „libertății”, orice imperativ, orice poruncă, orice îndemn, orice rugăminte. Oricum, e bine de știut că gânditul nu dăunează sănătății (printre multe altele)…