# A înnebunit lumea. Ziua și accidentul grav! Nu e de mirare, la câți băuți se urcă la volan. De curiozitate, mergeți la o nuntă sau la o petrecere și veți vedea că jumătate dintre cei care au băut se urcă la volan. Prietenii știu de ce!

# O tanti din administrația locală nu mai are șef, că a fost promovat. Dar ea merge zilnic la serviciu, freacă menta și ia bani grămadă. Partidul să trăiască!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu

