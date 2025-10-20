Muzicieni de Record Mondial, în recital la Bădăcin

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj, organizează un concert de muzică de cameră susținut de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, muzicieni intrați în Cartea Recordurilor pentru cel mai rapid turneu din lume. Recitalul cameral este găzduit de Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin și va avea loc în data de 25 octombrie 2025, începând cu ora 17. Evenimentul este dedicat celor 70 de ani trecuți de la moartea lui George Enescu, dar și pentru a marca cei 170 de ani împliniți, în 2024, de la dispariția unei importante personalități a secolului al XIX-lea – poetul, compozitorul, editorul și animatorul de viață culturală Anton Pann. Sub titlul „De la Pann la Enescu”, acest nou proiect stabilește o inedită corespondență între cele două uriașe nume ale culturii europene, propunând publicului o călătorie prin universul sonor al ultimelor două secole pe traiectoria inspirației folclorice și tradiționale. Sunt, astfel, alăturate pagini muzicale ce transformă filonul liric autohton atât de caracteristic într-o veritabilă coordonată de marcă a creației ultimelor două secole, pornind chiar de la creații semnate de Anton Pann, Ciprian Porumbescu și Ion Scărlătescu, până la Alfonso Castaldi, Contantin C. Nottara și Paul Constantinescu. Cheia de boltă ce închide acest arc sonor este reprezentată de o colecție de miniaturi pentru vioară și pian aparținând lui George Enescu, drept model absolut de conversie a influențelor tradiționale în valori universale. Recitalul de la Bădăcin se înscrie într-un șir de evenimente desfășurate în perioada 23 – 30 octombrie 2025 la Zalău, Cehu Silvaniei, Bădăcin, Sfântu Gheorghe, Covasna, Târgu Mureș și Odorheiu Secuiesc. Fiecare întâlnire muzicală din cadrul acestui turneu va fi precedată de câte o prelegere-conferință pe tema inspirației folclorice de sorginte balcanică în muzica românească și de lansarea, pe paginile online ale celor doi artiști și ale partenerilor proiectului a câte unui videoclip al unora dintre cele 10 creații muzicale incluse în program. Proiectul „De la Pann la Enescu” este organizat de Asociația Culturală INNOVARTE cu finanțarea Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară și cu parteneriatul postului Radio România Muzical, al Universității Naționale de Muzică din București și al instituțiilor care găzduiesc evenimentele incluse în program: Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin, Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj, Filarmonica de Stat Târgu Mureș, Asociația Culturală Szilágyság, Primăria Orașului Cehu Silvaniei, Centrul pentru Cultură Arcuș, Primăria Orașului Covasna, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.

Share Whatsapp Email