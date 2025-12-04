Atleta Paula Todoran a obținut titlul de „antrenor maestru”

Cu aproape trei decenii de activitate competițională, atleta sălăjeană Paula Todoran a obținut zilele trecute categoria de „antrenor maestru”, cea mai importantă categorie de calificare pentru un antrenor. Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresată Federaţiilor Sportive Naționale, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare nivel de antrenor. Centrul Naţional de Formare si Perfecţionare a Antrenorilor, unitate în subordinea Ministerului Sportului, organizează examenele de promovare in nivelurile superioare de clasificare a antrenorilor, în colaborare cu Federaţiile Sportive Naţionale. Categoria de „antrenor maestru” se acordă prin promovare antrenorului senior care, după minimum cinci ani de activitate desfăşurată în acest nivel, a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel. „Pentru mine, această reușită profesională mă bucură mult, dar mă responsabilizează și mai mult. Este ceea ce am dorit și pentru care am luptat atâția ani. Am acumulat această experiență pe care acum o împărtășesc tinerilor”, a declarat Paula Todoran, profesoară la Sport Club Municipal Zalău și la Liceul Sportiv „Avram Iancu” din Zalău.

