# Mno, gata cu nunțile vinerea, zic gurile rele. Chef se poate, dar fără cununie. S-a terminat regimul aprobărilor în schimbul banilor pentru zilele de vineri. Se mai iau doar cei rămași cu aprobări de pe vremea celui plecat în țările calde. Amin!

# Dacă în școlile din Zalău nu prea au fost politicieni la deschiderea noului an școlar, la sat, dar și în alte orașe a fost altfel. Cum să înceapă școala fără popă și primar, așa ceva nu este posibil! Și dăi și bagă cu mesajele și rugăciunile. Unii chiar nu înțeleg că nu îi ascultă nici naiba în astfel de momente, dar degeaba. Vor să fie pe covorul roșu și cam atât!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu