După aproape 20 de ani, Zalăul are șosea ocolitoare

Da, după aproape două decenii, municipiul nostru are șosea ocolitoare. Lucrările la primul tronson au început în primăvara anului 2008 și s-au încheiat în anul 2010. Primul tronson are lungimea de aproximativ 10 kilometri. Lucrările la tronsonul doi, în lungime de 5,3 kilometri, au început în anul 2020 și s-au încheiat în această săptămână. Cert este că începând de azi, la ora 13, pe centură se poate circula. Tot azi, Instituția Prefectului Sălaj a găzduit întrunirea comisiei de recepție a investiției privind construcția tronsonului doi al șoselei.

Au participat oficiali din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, din Ministerul Transporturilor, deputatul Lucian Bode, deputatul Seres Denes, prefectul Claudiu Bîrsan, primarul municipiului Zalău – Florin Florian, președintele Consiliului Județean Sălaj – Dinu Iancu Sălăjanu, reprezentantul constructorului chinez, primarii comunelor Crișeni și Hereclean, dar și reprezentanții firmelor subcontractoare.

Fără panglică

În declarația sa, deputatul Lucian Bode a vorbit despre faptul că lucrarea a durat mult prea mult și le-a cerut scuze zălăuanilor. Bode a precizat că investiția este deosebit de importantă pentru municipiul Zalău, iar dificultățile au fost multe. „Am ajuns la momentul recepției cu întârzieri deosebit de mari. Nu vreau să arat cu degetul pe nimeni pentru sincopele apărute, dar au fost momente în parcursul acestui proiect când cei responsabili au identificat soluții de salvare a proiectului. Era foarte simplu să fie reziliat contractul, dar dacă era reziliat, puteam discuta despre finalizarea lucrărilor abia pe sfârșitul anului viitor. Desigur, acum, salvatorii sunt mulți și de pe margine, iar cei mai mulți sunt doar cu vorba, dar specialiștii și profesioniștii din CNAIR au făcut ca investiția să se încheie astăzi și le mulțumesc tuturor celor implicați. Nu ridic statui nimănui, dar trebuie să fim corecți, iar Felician Cerneștean a fost cel mai implicat om din CNAIR în implementarea și finalizarea acestui proiect”, a spus Bode. Precizăm că Felician Cerneștean este directorul Direcției de Implementare a proiectelor din cadrul CNAIR.

Trafic și analize

Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a vorbit despre importanța acestei centuri, despre faptul că urmează o analiză complexă a traficului în zona sensului giratoriu aflat la intrarea în localitatea Aghireș, dar și măsuri pentru gestionarea traficului la ieșire din Zalău, spre Hereclean, tronson deosebit de aglomerat mai ales la sfârșit de săptămână. La rândul său, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a atras atenția că autoritățile trebuie să se așeze la aceeași masă și să ia cele mai bune decizii pentru viitorul traficului din județul Sălaj. În opinia președintelui, prin această centură se nasc alte probleme. Liderul administrației județului a explicat că sunt deja probleme pe primul sector de centură și faptul că este foarte aglomerat drumul de la ieșirea din Zalău spre Hereclean, aglomerația fiind prezentă aici în special la final de săptămână.