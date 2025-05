# Sparg cei cu canalizarea tot Zalăul. Încep și nu mai termină. Haos total, case crăpate, mașini distruse, mecanici fericiți.

# La județ și la municipiu nu avem administratori publici. S-o negocia, s-o amâna, s-o aștepta ceva…

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu