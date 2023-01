# Se spune că bătrânețea vine la pachet cu înțelepciunea. Fals! Un fost directoraș de instituție publică falimentară se crede încă buricul pământului și are impresia că toți din Zalău îi cad la picioare. Omul intră la supermarket, strigă la vânzătoare, nu are răbdare să stea la rând și are impresia că este înțeleptul suprem. Bade, vezi-ți de tratament. Bătrânul a fost avertizat de o tanti mai tânără că este cazul să își vadă de treabă, să înțeleagă că regulile trebuie respectate de toți.

# Mai multe primării au rămas fără bani, au facturi restante cu duiumul. Dar pe siteurile de aplaudaci se laudă câte au făcut ei, mai că sugerează că ar trebui să li se ridice un bust în comună. Măi băieți, vouă chiar nu vă e rușine?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu