Tadici trage un nou semnal de alarmă despre viitorul handbalului românesc: „Liga Naţională s-a transformat într-un joc al multinaţionalelor”

Este cât se poate de clar că sportul românesc, la nivel de echipe naţionale, se află pe o pantă descendentă. Mai scoatem capul, din când în când, la nivel de echipe de club, dar şi aici suntem departe de ce am realizat în trecut. Gheorghe Tadici, managerul echipei HC Zalău şi fostul selecţioner al României, a vorbit şi după eşecul de la Bistriţa, din prima etapă a returului, despre „invazia” jucătoarelor străine în Liga Naţională. Şi, până la urma, nu ar fi o problemă această „mişcare”, pentru că se practică şi în alte ţări, atâta timp cât echipa naţională nu ar avea de suferit, dar, din păcate, am ajuns să trăim doar din amintiri când vine vorba despre Campionate Mondiale, Europene sau Jocuri Olimpice.

„Liga Naţională s-a transformat într-un joc al multinaţionalelor. Parcă este un concurs, cine aduce mai multe jucătoare străine, cine cheltuie mai mulţi bani şi are contracte mai mari. Dacă asta este menirea Ligii Naţionale de a face rezultate puternice cu rezultate cumpărate, rezultate imediate, şi nu de a construi în timp, asta este… Eu sunt la sfârșit de carieră. Se poate încheia oricând, începând de astăzi dacă vreți. Cred că mi-am făcut treaba. Rezultatele și cv –ul meu nu le poate șterge nimeni, nici statistica, nici Pașca, nici alții. Nu au timp fizic, mai trebuie să se nască o dată ca să repete rezultatele mele. Eu le-am făcut doar cu jucătoare românce. Am luat și titlul de campion mondial universitar, care deocamdată este singurul. Am și două calificări la olimpiadă, titluri naționale și semifinale de cupe europene, nu mai punem rezultate balcanice, pentru care alții se bat cu cărămida în piept…Am 20 de ediții de cupe europene cu rezultate foarte bune așa că indiferent cum se străduie, cu rezultate dintr-astea cumpărate… N-am nici un fel de probleme, oricâți bani s-ar da, dar aceste contracte de 8000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000 de euro și chiar de 20.000 de mii de euro net nu ar fi nicio problemă dacă ar fi din sponsorizări private, gen Becali sau altcineva”, a sunat declaraţia lui Tadici.

HC Zalău ocupă locul 12 în Liga Naţională, cu 10 puncte după 14 etape, iar duminică, în etapa a doua a returului, va întâlni pe teren propriu Dunărea Brăila, ocupanta locului şase. Meciul este programat la ora 11:00, în Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”.

Foto: Tor Erik H. Mathiesen / AP / Profimedia