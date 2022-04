# Au început comercianţii să salte preţurile până la cer, parcă nu erau destul de umflate. În plus, au tupeu să se plângă că nu merge treaba, că lumea nu cumpără, că… . Aşa fac tot timpul înainte de Sărbători, triplează preţurile pentru că ştiu că de nevoie omul cumpără. E interesat şi cum aruncă o căruţă de produse care nu s-au vândut cum şi-au dorit şi, după, încep boceala cu şi despre greutăţile cauzate de lipsa vânzărilor. Când faci mereu acelaşi lucru, rezultatul nu are cum să fie altul, nu are cum!

# Sunt pline coaforurile până la refuz de fete, doamne şi domnişoare, care vor să se facă frumoase. Cele opt ore de muncă nu-s la fel pentru toată lumea. Sunt opt numai pentru unele, pentru altele ba. Zice-se că egalitatea de şanşe în câmpul muncii este un principiu fundamental. Baiu-i că principiile sunt doar pe foaie.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu