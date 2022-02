# Au ajuns cozile la farmacii aşa cum erau pe vremuri la pită. E beteagă lumea pe capete şi chiar de nu-i, se îmbetegeşte de la atâtea pilule. Să ieşi cu punga plină din farmacie că cică faci tratament, nu poate fi pe termen lung numai boală curată. Vindeci una şi strici alta.

# Gurile rele povestesc că sunt directori de instituții și politicieni din Sălaj care își fac conturi false de facebook pentru a vedea care dă like și mai ales cui dă like pe pagina de socializare. Rău am ajuns, domnule! Te uiți tu la om de cine îi place și cui îi place. Noi sperăm că e doar un zvon tâmpit. Altfel, lumea asta se duce la naiba cu totul.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu