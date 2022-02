Sălajul, lovit în plin de scumpirea energiei

Mediul de afaceri sălăjean este cel mai afectat din județ, potrivit mai multor administratori de IMM-uri locale care s-au trezit în cutia poștală cu facturi semnificativ mai mari la gazele naturale în special, iar unii și la energia electrică. Facturi mai mari la gazele naturale au primit și diferite școli sau alte instituții publice, inclusiv primării.

Reprezentanții mai multor societăți comerciale ne-au comunicat în această dimineață că se confruntă cu o situație pe care o consideră aberantă. Mulți au primit facturi la curent și gaze cu valori mult peste așteptări și cu mult peste puterile lor de plată. „Este inimaginabil ce se întâmplă. Am primit factura dublată la gazul consumat. A fost eliberată factura la curent, dar mi-au spus că a fost stornată pentru recalculare. Nu am cum să mă descurc în acest ritm al scumpirii energiei. Am șase angajați. Îi trimit în șomaj și salut, să îi țină statul”, ne-a declarat telefonic un antreprenor din municipiul Zalău. Și școlile au primit facturi mult mai mari pentru consumul de gaze naturale. Contactat telefonic, primarul orașului Cehu Silvaniei, Balint Ervin, ne-a confirmat că facturile primite de școli și alte instituții publice din oraș sunt mult mai mari.

Probleme mari la școli

„Toate instituțiile din orașul nostru au primit facturi mai mari și chiar ne-au solicitat niște suplimentări de credite. Mai ales școlile se confruntă cu probleme mari deoarece noi nu avem încă buget și a trebuit să deschidem a 12-a parte, credite aferente bugetului pentru anul 2021. Sigur, la acele capitole de unde se plătesc nu au avut bani suficienți. Sunt facturi mult mai mari și nu sunt încă achitate. Noi o să avem săptămâna viitoare o ședință extraordinară pentru aprobarea bugetului și vom încerca să le alocăm bani. Până atunci nu avem posibilitatea să le plăti.”, a punctat primarul orașului Cehu Silvaniei, Balint Ervin.

Situație generalizată

La rândul său, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Sălaj, profesorul Vasile Bulgărean, ne-a explicat că „este o situație care interesează mai mult primăriile pentru că ele sunt cele care efectuează aceste plăți. Noi le-au trimis acum o săptămâna sau două să-și facă cerere pentru recalculare sau plafonare. Vă pot spune că și la noi, la inspectorat, a venit factură mai mare, dar și noi am procedat la fel, am făcut o asemenea solicitare. Pentru consumul de gaz au venit facturi mari, la energie electrică n-au venit încă.