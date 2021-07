# A trecut un an de când mai marii conducători au semnat foi peste foi în contractul de execuție aferent Centurii Zalăului. Un an în care nu s-a mișcat aproape nimic, cu excepția unor utilaje lente care au răscolit puțin pământul prin zonă. Un an! Notați în carnețele, ca să nu uitați până la viitoarele cerșetorii publice de voturi, pe la alegeri. Scriam în urmă cu un an și… cu scrisul am rămas: “Șoseaua ocolitoare a municipiului Zalău – tronsonul doi, a intrat începând de vineri, 31 iulie 2020, în categoria “certitudinilor”: un proiect așteptat de zălăuani de peste 10 ani a fost transformat în realitate, prin semnarea contractului de proiectare și execuție a acestei investiții. Contractul prin care cel de-al doilea tronson al șoselei ocolitoare a municipiului urmează să fie construit a fost semnat la Zalău în prezența ministrului Transporturilor…”. Noapte bună!

# Zălăuanii au de tăte: drumuri de calitate, nivel de trai ridicat, apă la robinete, autorități care-și respectă cuvântul, dar și tigri de platan. Nu unul, nu doi, ci colonii întregi. Zălăuanii mulțumesc din suflet celor asigură îmblânzirea tigrilor, că de stârpire nu poate fi vorba. Mulțumesc și plătesc.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu