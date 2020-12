# Deși, oficial, nu s-a anunțat nicio posibilă foamete zonală în perioada următoare, magazinele din Zalău sunt luate cu asalt de cumpărători încă de la primele ore ale dimineții, în această perioadă. Bate vântul peste tot, iar după ce marfa e așezată pe rafturi, dispare într-o oră. La orele după-amiezii nu mai are niciun sens să intri prin supermarket cu vreo intenție de aprovizionare, iar sectorul de legume este, de departe, cel mai problematic. Dacă până și rafturile cu zahăr vanilinat și glazuri sunt goale, de cele cu legume nu mai are sens să amintim. Se cumpără obsesiv-compulsiv, cu căruțul. Orice, cantități industriale să fie! Starea psihică deloc satisfăcătoare în care ne-a adus pandemia de Covid, dar și măsurile restrictive care ne vor încuia în case în aceste Sărbători și-au spus cuvântul, astfel încât, băgatul la “ghiozdan”, chiar dacă nu ne va fi foame, va constitui principala ocupație în acest sfârșit de an trist.

# “Ne pare rău, numărul apelat este ocupat”. Acesta este mesajul pe care îl auzi non-stop, indiferent la ce ora din zi telefonezi la departamentul de Proaste Relații cu Clienții din cadrul Poștei Române. Această companie continuă să își bată joc de clienții care întâmpină probleme grave cu serviciile instituției, respectiv pierderile de recomandate ori colete, mai ales cele internaționale. Nimeni nu-și asumă nimic, iar termenul de trei luni în care, chipurile, reclamația trebuie să fie soluționată, este cu mult depășit astfel încât nici după patru luni nu primești niciun răspuns. Cât despre relațiile cu presa, tot în sprijinul cetățenilor, nu are rost să mai povestim. Solicitările trimise în urmă cu o lună zac, cel mai probabil, prin folderul de spam al Poștalionului, că răspuns la întrebările trimise n-a văzut nimeni. Tragic este faptul că toate aceste nefăcute se fac pe banii noștri.