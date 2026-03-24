Tinerii fotbaliști din Bălan au câștigat Cupa Satelor

La baza sportivă „Viitorul” din Hereclean s-a desfășurat marți competiția Cupa Satelor – U13.
Tinerii fotbaliști au oferit meciuri pline de energie, determinare și dorință de afirmare, demonstrând că viitorul fotbalului sălăjean este promițător.
Clasamentul final a fost urmatorul:
1. Școala Gimnazială Bălan
2. Liceul Tehnnologic ,,Cserey Goga” Crasna
3. Școala Gimnazială Românași
4. Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Halmășd.
La final, președintele AJF Sălaj, Daniel Sabou, a înmânat cupele, medaliile și diplomele echipelor participante.
M. S.