Tiberiu Negrean – unul dintre cei mai valoroşi poloişti din România pentru care Buciumi este a doua casă

Sălajul a dat o mulţime de valori sportului românesc, iar cu ajutorul lor, judeţul nostru a devenit cunoscut nu numai la nivel naţional, ci şi la nivel internaţional. Gheorghe Tadici, Mircea Tutovan, Mircea Abraham, Guşet Gheorghe, Valeria Motogna, Aurel Vlaicu, Virgil Meleg, Adrian Gontariu, Călin Marincaş, Dan Chiş, Iulia Cliţan şi Cristian Bolduţ sunt doar o parte dintre numele „grele” ale sportului sălăjean.

Nu s-a născut în Sălaj, dar spune că de multe ori se consideră sălăjean, iar Buciumi este localitatea în care vine lunar pentru a-şi vizita tatăl. Are chiar şi o livadă de pomi fructiferi pe care o întreţine cu ajutorul tatălui său. Primii cinci ani ai copilăriei i-a petrecut chiar în Buciumi, localitatea unde s-a născut şi regretatul Guşet Gheorghe – cel mai mare aruncător român de greutate din toate timpurile. Este vorba despre Tiberiu Negrean, cel care la vârsta de 9 ani a început să practice polo, devenind apoi unul dintre cei mai valoroşi poloişti din ţară.

„Tatăl meu (Miron Negrean, n.r.) s-a născut în Buciumi, unde locuieşte şi în prezent. Merg acolo cel puţin o dată pe lună, am şi o livadă pe care o intreţin împreună cu el. De altfel, primii cinci ani ai copilăriei i-am petrecut acolo, la Buciumi”, spune Tiberiu Negrean.

A evoluat în campionatele din Ungaria şi Germania

Doar întâmplarea a făcut ca Tiberiu Negrean să practice polo, sport în care avea să devină unul dintre cei mai valoroşi la nivel naţional. Din cauza unor probleme medicale, doctorul i-a sugerat practicarea înotului, iar într-o zi „i-a tras cu ochiul” echipa de juniori care îşi desfăşura antrenamentele la acelaşi bazin.

Viitorul Cluj a fost echipa la care Tibi a început tainele polo-ului, Clujul fiind, de altfel, unul dintre cele trei oraşe din România unde au apărut primele echipe de polo, celelalte două fiind Târgu Mureş şi Timişoara.

Fiind un copil talentat, Tiberiu Negrean a atras rapid atenţia cluburilor mari din România, iar Steaua a fost prima echipă la care s-a transferat de la Cluj. A jucat pentru Steaua Bucureşti timp de 7 ani, un sezon a activat şi la Rapid, apoi pentru CSM Oradea, cu care a câştigat şi primele campionate în România. În 2011 a făcut pasul şi spre campionatul din Ungaria, unul dintre cele mai puternice din lume.

„Am obţinut un loc doi cu echipa la care am evoluat şi am jucat finala Cupei Ungariei, dar a fost o experienţă foarte frumoasă. Am revenit apoi la Oradea, unde am mai câştigat două campionate şi trei cupe ale României”, rememorează Negrean.

În urmă cu doi ani, poloistul român s-a transferat la un club din Germania, dar, din cauza pandemiei de COVID-19, a fost nevoit să revină în ţară.

„Din cauza pandemiei de COVID-19 mi-am întrerupt contractul cu clubul din Germania şi m-am întors în ţară, la Steaua Bucureşti, unde cred că voi evolua până la finalul carierei”, dezvăluie Negrean.

Peste 350 de prezenţe în echipa naţională

Fiind unul dintre cei mai talentaţi polişti ai generaţiei sale, Tibi Negrean nu avea cum să nu fie convocat şi la lotul naţional, evoluând şi aici pe postul de extremă. Timp de 14 ani a îmbrăcat tricoul echipei naţionale, din 2006 până în 2020, când a considerat că e momentul retragerii.

„A fost cea mai frumoasă perioadă din punct de vedere sportiv. Erau frumoase perioadele când mergeam în cantonamente sau când aveam în fiecare vară turnee finale de Campionat European, Mondial sau Jocuri Olimpice. De departe, cea mai frumoasă experienţă a fost calificarea şi prezenţa la Jocurile Olimpice de la Londra (2012). Am avut un eşec dramatic în 2008, când am pierdut calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing chiar la Oradea, împotriva Canadei, iar în 2012, după ce am învins Brazilia, a fost ca o descătuşare pentru noi. În sfârşit, eram la Olimpiadă”.

Cei doi copii, cea mai mare realizare

Trofeele şi medaliile obţinute cu echipele la care a activat, prezenţele la turneele finale şi la Olimpiadă sunt dovada faptului că Tiberiu Negrean a realizat ceva în cariera de polist. Totuşi, cea mai mare realizare consideră că sunt cei doi copii, David, de 2 ani şi Anastasia, de 4 ani.

„Mă bucur pentru tot ce am obţinut în cariera de sportiv, dar cea mai mare realizare sunt cei doi copii, David şi Anastasia. Chiar şi la echipa naţională am renunţat tocmai pentru a petrece mai mult timp cu familia”, spune, cu mândrie, polistul român.

Stabilit în prezent în Bucureşti, de unde provine soţia lui, Tiberiu Negrean are o casă la Cluj, unde se va stabili la finalul carierei şi de unde speră să vină cât mai des la Buciumi, locul despre care spune că „este a doua casă”.