Terra Kid Zalău vrea să realizeze o premieră pentru sportul sălăjean

Câştigătoarea ultimelor două ediţii ale Cupei României, CS Terra Kid Zalău abordează cu încredere competiţia din acest an, programată la finalul acestei săptămâni, la Brăila, alături de finala Campionatului Naţional de Karate Tradiţional.

Lotul condus de antrenorul Cristian Duţă va avea în componenţă 19 sportivi, care vor evolua la toate categoriile de vârstă: cadeţi, juniori, tineret şi seniori.

„Sper din tot sufletul să aducem şi în acest an Cupa României la Zalău, ceea ce ar fi o premieră pentru sportul din judeţul nostru, deoarece nu mai există club care, sub aceeaşi denumire, să fi cucerit de trei ori Cupa României. Am încredere în sportivi că vor face tot de depinde de ei pentru a ajunge în”posesia trofeului, ne-a declarat preşedintele clubului, Remus Cliţan.

Având în vedere situaţia creată şi în Româniai din cauza pandemiei de Coronavirus, sportivii de la Terra Kid Zalău au reuşit să efectueze primul antrenament comun abia în luna iulie, în sala de antrenament a clubului, la acţiune regăsindu-se majoritatea sportivilor care vor participa şi la finalul acestei săptămâni la Cupa României de la Brăila.

Cupa României şi Campionatul Naţional reprezintă şi un criteriu de calificare la Campionatul European, programat în luna decembrie, la Praga.