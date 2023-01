O nouă carte la Editura „Caiete Silvane”: Octavian Guţu – „Gânduri botezate şi cântecele vârstelor”

În colecția „Scriitori sălăjeni” a Editurii „Caiete Silvane” a apărut, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cartea „Gânduri botezate şi cântecele vârstelor. Reflecţii subiective despre viaţă şi semne ale trecerii noastre prin ea” semnată de Octavian Guţu. Volumul, apărut la împlinirea a 77 de ani ai profesorului Octavian Guţu, este însoțit de o întâmpinare într-un plan literar-filologic semnată de profesorul și criticul literar Viorel Mureşan. „Genealogic, domnul profesor Octavian Guţu e din sămânţă basarabeană, purtată de vânturile istoriei până la poalele Măgurii şimleuane. Oamenii, cam dintotdeauna, simt că trăiesc sub vremi şi caută să se adapteze. Aşa credem că se cuvine înţeleasă şi curgerea vieţii celui aclimatizat în ţinuturi mai paşnice şi mai aşezate. Cu firea sa altruist-jovială şi cu o minte deschisă, s-a împrietenit de mic cu cărţile, care l-au răsplătit lărgindu-i din zi în zi orizonturile cunoaşterii. După studii filologice strălucite, asumându-şi o condiţie intelectuală, strădania lui n-a dat fructe himerice. A ajuns în dregătorii importante, civice ori şcolare, unde a acţionat mereu conştient de sarcinile şi nevoile etapei pe care o trăia ţara. Curgerea vieţii însă nu stă pe loc şi, pentru fiecare, soseşte şi clipa când, chiar o profesie dusă cu devotament, o lăsăm în urmă. Golul acela de-am şti cum să-l umplem, senectutea, apropiindu-se de noi, n-ar mai scârţâi atât de sinistru. Şi profesorul Octavian Guţu se vede că i-a ştiut bătrâneţii veni de hac, deschizându-şi un atelier de scris. Acum e la a doua sa carte, iar priveliştea e de frenetic şantier”.

„Îmi dau sens zilelor scriind. E un alt mod de a comunica măcar cu cei cărora le pasă că, încă, vieţuiesc! Acesta-i noul meu fel de-a fi prezent în viaţa urbei şimleuane. Această carte o consider drept «cântecul vieţii mele». Nu-i un «cântec de lebădă», ci unul şi mai vesel, şi mai trist, precum mi-a fost însăşi viaţa. Este, mai întâi, cântecul bucuriei că mi s-a dat această viaţă, pe care am încercat s-o onorez după puterile mele. De asemenea, opera este, poate, «cea mai frumoasă pagină în cartea vieţii mele», iar prin aceasta, ea devine «o carte pentru mâine», când voi deveni o trecută amintire pentru cei care m-au preţuit aşa cum am fost eu… Omul – Dascălul de Citire – Managerul – Cetăţeanul”, a precizat autorul volumului Octavian Guţu.