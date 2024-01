SCM Zalău, acuzată că nu a vrut să joace amicalul cu FC Olimpia 1921 Satu Mare

SCM Zalău avea programat sâmbătă cel de-al doilea meci amical din această iarnă, partidă ce urma să se desfăşoare începând cu ora 10, la Baza Sportivă „Dinamo” din Satu Mare, pe un teren cu suprafaţă sintetică.

Deşi formaţia condusă de Cristian Lupuţ a făcut deplasarea în judeţul vecin, meciul nu s-a mai disputat, zălăuanii acuzând că terenul a fost impracticabil din cauza mai multor zone îngheţate.

„Această decizie s-a luat pentru a proteja integritatea jucătorilor”, este o parte din comunicatul SCM Zalău.

”Din păcate meciul amical programat azi (sâmbătă, n.r.) nu se va mai disputa, după ce echipa Sport Club Municipal Zalău, prezentă la teren, a refuzat jocul din cauza stratului subțire de zăpadă așternut în timpul nopții. Pentru partida de azi, clubul nostru s-a pregatit atât sportiv cât și din punct de vedere al organizării meciului împreună cu administrația bazei sportive, forțele locale de ordine și asistență medicală. De asemenea, conducerea clubului nostru i-a informat la ora 7 dimineața pe reprezentanții clubului zălăuan în legătură cu conditiile meteo din Satu Mare”, se arată în comunicatul clubului sătmărean.

Contactat telefonic, Ioan Gurzău, managerul secţiei de fotbal de la SCM Zalău, a precizat că nu a fost contactat la ora 7 dimineaţa de nici o presoană din cadrul clubului sătmărean.

„Eu am fost cel care a sunat, pentru a afla care este starea terenului şi mi s-a spus că este un strat subţire de zăpadă, care va fi bătătorit la încălzire. Când am ajuns la teren, am văzut că erau mai multe porţiuni de gheaţă sub zăpadă, iar jucătorii au refuzat să joace pe acel teren. Dacă era doar zăpadă şi nu exista pericolul de a aluneca pe gheaţă, meciul se juca fără nicio problemă”, a explicat Gurzău.

În cele din urmă, SCM Zalău a efectuat un antrenament la o altă bază sportivă din Satu Mare, în timp ce FC Olimpia 1921 s-a pregătit pe terenul pe care era programat amicalul.