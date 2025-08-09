Rodica Coposu ar putea fi decorată post-mortem

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a anunțat că va transmite către Președinția României o solicitare oficială pentru decorarea post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu, sora personalității politice Corneliu Coposu.

Solicitarea va fi trimisă luni, 11 august, iar inițiativa reprezintă, potrivit instituției, un gest de respect și recunoaștere pentru contribuția acesteia la păstrarea și promovarea memoriei victimelor regimului comunist, dar și pentru implicarea sa în lupta pentru dreptate și demnitate.

Instituția îi solicită președintelui Nicușor Dan să analizeze posibilitatea de a-i conferi Steluței Lucia Rodica Coposu o decorație post-mortem, în semn de recunoaștere a meritelor sale. Cu atât mai mult, aceasta este o formă de reparație morală pentru sacrificiile susținătorilor valorilor democratice, așa cum a fost și Corneliu Coposu, în perioada regimului comunist.

„Este o expresie a valorilor în care Institutul crede și o formă de respect pentru sacrificiile și suferințele susținătorilor libertății și dreptății, precum și o recunoaștere a rolului deosebit pe care familia Coposu l-a avut în lupta pentru libertate și democrație. Considerăm că acest demers reprezintă o datorie morală și, totodată, un pas important în procesul de consolidare a memoriei naționale, în spiritul valorilor democratice și al respectului pentru cei care au suferit pentru libertate. Intenționăm ca, prin astfel acțiuni, să continuăm misiunea de a păstra vie memoria victimelor comunismului și de a prezenta publicului larg adevărul istoric’’, a declarat Prof. univ. dr. Florin-Daniel Șandru, președinte executiv al IICCMER