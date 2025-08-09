Creșa de la Șimleu Silvaniei este pregătită să primească copii și personal calificat

Guvernul României a aprobat vineri un memorandum prin care mai multe locuri de muncă vor fi scoase la concurs în creșele construite la nivel național. Și cum una dintre acestea este deja finalizată la Șimleu Silvaniei și este pregătită să-și deschidă porțile, măsura va permite acoperirea necesarului de personal calificat, potrivit autorităților locale.

Totodată, părinții copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani își pot exprima intenția de a-i înscrie pe cei mici la creșă, prin trimiterea unui e-mail la adresa gradinita3simleu@yahoo.com. În urma expedierii mesajului, aceștia vor primi informații suplimentare privind documentele necesare.