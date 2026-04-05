SCM Zalău a câștigat Cupa României



SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin după o finală dramatică în fața celor de la Corona Brașov. A fost un meci electrizant, cu răsturnări de situație și un nivel incredibil de luptă din partea ambelor echipe. După patru seturi intense, scorul era egal, 2-2 (20-25, 27-25, 25-14, 32-34), însă finalul a adus momentul decisiv. Corona Brașov a comis o schimbare greșită în ultimul set, încălcând regula privind numărul minim de jucători români aflați pe teren, iar acest lucru a înclinat definitiv balanța în favoarea Zalăului. Băieții noștri au luptat exemplar, au crezut până la capăt și au fost răsplătiți cu trofeul mult dorit! Felicitări întregii echipe, staff-ului și suporterilor care au fost din nou senzaționali!

Share Whatsapp Email