România, 96 de ani de la primul CM de Fotbal

Motto: „Fotbalul este simplu, dar este dificil să joci simplu”.

Johan Cruyff (1947-2016), cunoscut fotbalist neerlandez

România a participat la șapte turnee finale ale Campionatului Mondial (CM) de Fotbal: Uruguay 1930 (locul 8), Italia 1934 (locul 12), Franța 1938 (locul 9), Mexic 1970 (locul 11), Italia 1990 (locul 12), SUA 1994 (locul 5) și Franța 1998 (locul 11). A jucat 21 de meciuri (8 victorii, 5 remize și 8 înfrângeri), marcând 30 de goluri și primind 32.

Prima ediție a CM de Fotbal s-a desfășurat la Montevideo (Uruguay), în urmă cu 96 de ani, în perioada 13 – 30 iulie 1930. Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA, președinte avocatul francez Jules Rimet) a ales Uruguay pentru că sărbătorea 100 de ani de la prima sa constituție, iar echipa națională de fotbal câștigase titlurile olimpice, la JO Paris 1924 și JO Amsterdam 1928. Au participat 13 reprezentative naționale, fără calificare, din cele 16 înscrise până la data de 28 februarie 1930. Japonia și Siam (acum, Thailanda) s-au retras, iar Egipt n-a putut ajunge la Montevideo.

Echipa României a fost susținută de noul său rege, Carol al II-lea, care a negociat cu patronii firmelor la care erau angajați fotbaliștii, și chiar el i-a ales pe jucători! Ca atare, lotul României a fost: Ion Lăpușneanu (Sportul Studențesc) și Samuel Zauber (Maccabi București) – portari; Rudolf Bürger (Chinezul Timișoara), Iosif Csákó (Banatul Timișoara) și Adalbert Steiner (Chinezul Timișoara) – fundași; Alfred Essenbeisser (Dragoș Vodă Cernăuți), Ladislau Raffinsky (Juventus București), Corneliu Robe (Olympia București), Emerich Vogl (Juventus București) – mijlocași; Ștefan Barbu (Gloria Arad), Adalbert Deșu (UD Reșița), Nicolae Kovács (Banatul Timișoara), Constantin Stanciu (Juventus București), Ilie Subășeanu (Olympia București) și Rudolf Wetzer – căpitan de echipă (Juventus București) – atacanți. Iar antrenor era Constantin (Costel) Rădulescu, care a oficiat și de două ori ca arbitru de tușă în partidele în care au jucat Argentina și Uruguay, iar România nu avea meci.

Cele 13 reprezentative au fost repartizate, prin tragere la sorți, în patru grupe: prima de patru echipe, celelalte de câte trei. România (atunci, Regatul României) s-a aflat în grupa a treia, cu Uruguay și Peru.

În primul meci din grupă (14 iulie 1930, stadionul „Pocitos” din Montevideo, 2.549 de spectatori), România a învins Peru cu scorul de 3-1 (1-0). Adalbert Deșu a marcat chiar în primul minut, iar după golul egalizator al peruanilor (De Souza Ferreira, minutul 63), Constantin Stanciu (min. 77) și Nicolae Kovács (min. 85) au stabilit scorul final. Din minutul 70, peruanii au jucat cu un om în minus, pentru că Placido Galindo a fost eliminat pentru fault. Menționez faptul că, Nicolae Kovács este fratele lui Ștefan Kovács, viitor antrenor la echipa de fotbal Ajax Amsterdam, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, în anii 1972 și 1973, precum și Cupa Europei și Cupa Intercontinentală, avându-l în echipă pe celebrul jucător Johan Cruyff!

În meciul al doilea (21 iulie 1930, Estadio Centenario din Montevideo, 70.022 de spectatori prezenți), România a fost învinsă de Uruguay cu 4-0 (4-0) și a ratat prezența în semifinale, întrucât doar câștigătoarele celor patru grupe se calificau în semifinale. Partida a fost arbitrată de brazilianul Rego Almeida, iar golurile au fost marcate în primele 35 de minute! România a părăsit competiția, ocupând locul doi în grupă, cu două puncte și un golaveraj de 3-5, și locul opt în clasamentul general al campionatului.

În finală, Uruguay a învins Argentina cu scorul de 4 -2 (2-1), devenind prima campioană mondială din istoria competiției. Președintele Jules Rimet a înmânat Trofeul CM, care i-a purtat numele, Trofeul „Jules Rimet”, până în anul 1970, când Brazilia a câștigat pentru a treia oară CM, rămânând în posesia acestuia! Din anul 1974, Trofeul se numește „FIFA WORLD CUP”, și nu mai poate fi deținut permanent de echipele câștigătoare ale turneelor finale, care primesc doar o copie placată cu aur.

Cea de-a XXIII-a ediție a CM de Fotbal va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Aceasta va fi găzduită în comun de 16 orașe din: Statele Unite ale Americii (principala gazdă), Canada și Mexic. Vor participa 48 de reprezentative naționale, împărțite în 12 grupe de câte patru echipe. Din fiecare grupă, primele două clasate, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul trei, se vor califica în faza eliminatorie, cu 32 de echipe. Această ediție, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile, va deveni cel mai lung CM de Fotbal din istorie!

Echipa României va putea fi în grupa D (alături de SUA, Paraguay și Australia) dacă va învinge echipa Turciei în 26 martie 2026 și, apoi, învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în 31 martie 2026. Ambele meciuri din play-off vor fi disputate într-o singură manșă, în deplasare! Dacă echipa României va fi învinsă în priul meci de baraj, va disputa un meci amical cu pierzătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Această situație neplăcută a echipei noastre a survenit din cauza clasării pe locul trei în grupa preliminară H, în urma câtorva evoluții slabe, dar și prestațiilor neadecvate (chiar ostile) ale unor arbitri, mai ales în meciurile cu Austria (în deplasare) și cu Bosnia și Herzegovina (atât acasă, cât și în deplasare), care au decis soarta acestor partide în defavoarea echipei României!

Dintre cei 26 de fotbaliști convocați de către selecționerul-antrenor Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia, echipa probabilă de start ar putea să fie: Marian Aioani (Ionuț Radu) – Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Nicușor Bancu – Vladimir Screciu (Răzvan Marin), Vlad Dragomir – Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă (Alexandru Dobre) – Daniel Bîrligea. Iar arbitrul de centru va fi francezul François Letexier, cel care a arbitrat finala EURO 2024. Va fi pentru a patra oară când acesta va oficia un meci al tricolorilor români, după: Lituania – România = 1-2 (11.10.2018), România – Irlanda de Nord = 1-1 (04.09.2020) și Israel – România = 1-2 (18.11.2023). Cred că fotbaliștii noștri vor ieși victorioși, după o bună evoluție și o îndrumare tehnico-tactică adecvată a lui Mircea Lucescu, dar și după un arbitraj corect al lui François Letexier și al întregii brigăzi de arbitraj!

Meciul de fotbal dintre reprezentativele Turciei și României se va desfășura joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00 (ora locală 20:00), pe „Tupraș Stadium”, arena echipei Beșiktaș din Istanbul, și va fi transmis pe postul de televiziune Prima TV.

Se cuvine ca, oriunde ne-am afla să fim cu inima alături de tricolorii români, să le transmitem energia noastră pozitivă pentru a câștiga această partidă și a fi prezenți la cea decisivă, în compania învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Hai, ROMÂNIA!

prof. Marin ȘTEFAN,

publicist, Șimleu Silvaniei

