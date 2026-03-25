Concursul de vinuri sălăjene a reunit vinificatori din toate colțurile județului la Crasna

Concursul de vinuri sălăjene a fost un succes, atât prin prisma evenimentului de amploare organizat la Crasna la sfârșitul săptămânii trecute, dar și prin calitatea vinurilor atent jurizate.

Ajunsă la cea de-a treia ediție, competiția a reunit numeroși vinificatori din toate colțurile județului Sălaj. Un număr impresionant de 124 de mostre de vin au fost înscrise, iar concursul devine, odată cu trecerea anilor, un eveniment dedicat schimburilor de experiență, dialogului și întâlnirilor între pasionați și producători deopotrivă. Câștigătorul din acest an a fost un Chardonnay (2025) de la Crama Fort Silvan din Camăr, vin ce a acumulat din partea juriului 92 de puncte. Ziua s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută, iar după ceremonia de premiere, experiența a fost dublată de o cină festivă.

Primarul comunei Crasna, István Kovács, a subliniat în discursul său de deschidere că vinul nu este doar o băutură, ci o experiență comunitară. După cum a spus, vinul este „bogat în gusturi, variat și plin de atmosferă”, însă cea mai mare calitate a sa este că îi aduce pe oameni împreună. Fie că este vorba despre prieteni, familii sau o întreagă comunitate, în jurul unui pahar de vin discuțiile se leagă mai ușor, iar uneori apar chiar și „idei care schimbă lumea”. Primarul a evidențiat că toți participanții pot fi considerați câștigători, deoarece simplul fapt de a produce și de a prezenta vin în competiție reprezintă deja o valoare, după cum citează publicația maszol.ro.

Vinurile sălăjene înseamnă din ce în ce mai mult calitate, iar această evoluție este rezultatul muncii comune. Organizatorii speră ca, în anii următori, să fie înscrise și mai multe mostre, iar nivelul calitativ să crească în mod constant, potrivit sursei.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Fermierilor Maghiari din Județul Sălaj, împreună cu Primăria comunei Crasna, și a avut loc sâmbătă, 21 martie, la Căminul Cultural „Petőfi Sándor”.

