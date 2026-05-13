Tahografe manipulate și timpi de condus încălcați de sute de șoferi în Sălaj

Polițiștii rutieri din județul Sălaj au desfășurat ample activități de control în trafic, în cadrul operațiunii „TRUCK & BUS” timp de o săptămână, în perioada 4-10 mai.

Scopul forțelor de ordine l-a reprezentat verificarea respectării normelor legale privind circulația pe drumurile publice de către operatorii de transport rutier și conducătorii de autovehicule destinate transportului public de persoane și mărfuri.

În cadrul acțiunii au fost efectuate verificări pe toate drumurile publice din județul Sălaj, pentru creșterea siguranței rutiere, prin verificarea respectării timpilor de conducere și odihnă, a legalității transportului, a deținerii documentelor obligatorii, a respectării capacității maxime de încărcare a vehiculelor, a stării psiho-fizice a conducătorilor auto, precum și a respectării regimului legal de viteză.

Sute de vehicule verificate și nereguli pe măsură

Polițiștii au oprit și verificat peste 681 de vehicule înmatriculate în România, dar și în alte țări, dintre care 89 destinate transportului de persoane și 392 destinate transportului rutier de mărfuri. Prin prisma controalelor, în cazul a 251 dintre acestea au fost constatate nereguli, iar față de opt vehicule s-a dispus măsura imobilizării.

Astfel, polițiștii au aplicat 251 de sancțiuni contravenționale, dintre acestea, 31 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 20 pentru nepurtarea centurii de siguranță, 75 pentru abateri constatate la aparatele tahograf, cinci pentru fraudarea sau manipularea incorectă a tahografelor, 41 pentru nerespectarea timpilor de conducere și odihnă, 44 pentru lipsa documentelor și 35 pentru alte abateri.

„Polițiștii rutieri atrag atenția că respectarea legislației privind transportul rutier și a regulilor de circulație contribuie semnificativ la prevenirea accidentelor și la protejarea tuturor participanților la trafic. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice”, transmit reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.