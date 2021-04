Rapid Jibou, la un pas de a deveni campioană judeţeană după o pauză de opt ani

După decizia Federaţiei Române de Fotbal, care a cerut AJF-urilor să organizeze campionate cu minim patru echipe şi minim şapte jocuri, AJF Sălaj a reuşit organizarea unui mini-campionat cu patru echipe. Rapid Jibou, AS Chieşd, Someşul Someş Odorhei şi AS Juniorii Ip sunt echipele înscrise în campionatul judeţean, care a continuat la finele săptămânii trecute cu etapa a IV-a, prima din retur.

Rapid Jibou este, de departe, favorită la câştigarea titlului judeţean în acest an, câştigând toate cele patru jocuri susţinute până în prezent. În prima rundă, jubiouanii s-au impus cu 3 – 0 pe terenul celor de la AS Chieşd, în timp ce Someşul Someş Odorhei a remizat, 2 – 2 pe teren propriu cu Juniorii Ip. Etapa a doua a programat derby-ul Someşului, dintre Rapid şi Someş Odorhei, duel câştigat la limită, 1 – 0 de formaăţia din Jibou. În cealaltă partidă, AS Chieşd a învins cu 2 – 1, în deplasare, Juniorii Ip.

Sâmbătă, în cadrul etapei cu numărul trei, Rapid Jibou a învins cu un categoric 8 – 0 Juniorii Ip, iar AS Chieşd a dispus cu 2 – 0 de Someşul Someş Odorhei. Etapa a IV-a şi prima a returului i-a adus Jiboului o nouă victorie categorică, 6 – 1 pe teren propriu cu AS Chieşd, în timp ce Juniorii Ip au tredcut cu 4 – 2 de Someşul Someş Odorhei.

Etapa a V-a este programată vineri, 30 aprilie, de la ora 18, după următorul program: Someşul Someş Odorhei – Rapid Jibou şi AS Chieşd – Juniorii Ip, iar sâmbătă, 1 mai, sunt programate duelurile dintre Juniorii Ip – Rapid Jibou şi Someşul Someş Odorhei – AS Chieşd.

După primele patru runde, Rapid Jibou este lider, cu maximum de puncte, fiind la un pas de câştigarea campionatului judeţean, performanţă ce nu a mai fost obţinută din 2013.

Share Tweet Share