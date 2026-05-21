Pugilistul Andrei Florian îi invită pe sălăjeni la Transylvania Fighting Championship, un adevărat spectacol în ring

Eveniment important în data de 29 mai, la celebra BT Arena din Cluj-Napoca, care va găzdui gala Transylvania Fighting Championship, eveniment anunțat deja drept cea mai mare gală de sporturi de contact organizată în oraș. Evenimentul de box profesionist și sporturi de contact va include meciuri spectaculoase cu luptători de top și va fi urmat de un after party. Organizatorul principal din spatele brandului Florian Fighting Championship (FFC) care co-organizează evenimentul Transylvania Fighting Championship este pugilistul profesionist și promotorul sălăjean Andrei Florian, un boxer profesionist cu rezultate extraordinare, deținător al unor titluri precum IBO Youth World Champion și WBF Champion, activând în paralel ca promotor sportiv.

