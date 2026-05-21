Lecție despre mass-media și dezinformare în rândul elevilor de la API Zalău

Întâlnirile dintre elevii sălăjeni și Asociația Jurnaliștilor din Sălaj continuă, iar cea mai recentă a avut loc miercuri la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău. În prezența a zeci de elevi ai claselor a IX-a și a X-a, teme interesante privind rolul presei, aspecte generale privind dezinformarea, precum și noi cunoștințe despre canalele de informare au fost subiectele puse în agenda discuțiilor din sala festivă a colegiului zălăuan.

În fața liceenilor, coordonați de profesoara Monica Rusan, au fost prezenți Daniel Săuca, redactor-șef al publicației Caiete Silvane, dar și subsemnatul, Ruțaș Mihai-Tudor, redactor al publicației Magazin Sălăjean.

Jurnalismul și canalele de comunicare nu sunt străine în rândul elevilor, iar subiectele dezbătute au stârnit curiozitatea și au fost subiect de discuție în urma prezentării unor informații utile din sfera presei locale, dar și a mass-mediei și a rolului său în societatea de astăzi.

Faptul că presa își desfășoară activitatea tot mai frecvent în mediul online este un aspect deja bine cunoscut, chiar și în rândul liceenilor, iar rețele precum TikTok și Instagram sunt sursele de unde își asigură necesarul informațional, în vreme ce canalele tradiționale, precum televizorul sau radioul, nu se află în tendințele acestora.

De asemenea, aceștia au avut ocazia de a descoperi mai multe publicații locale, în variante tipărite, tot mai rare de altfel de la un an la altul în întreaga țară, dar și despre rolul lecturii și necesitatea educației media în comunitate. Nici subiectul dezinformării nu a lipsit, iar cei prezenți au avut ocazia de a descoperi cum funcționează manipularea, ce este fake-news-ul, cum se manifestă și cum ne putem proteja. Efectele și chiar întâlnirile cu astfel de situații au fost confirmate de elevi, iar aceștia au avut parte de explicații cu privire la verificarea surselor, tipurile de dezinformare, deosebirea unei știri reale de una falsă, dar și despre etapele traversate de presă, de la cea din perioada comunistă, până la cea din era digitală și, mai nou, ajustată cu bună credință sau nu de AI. Sursele obscure de informare sunt în floare, iar inteligența artificială este mai prezentă ca oricând în viețile noastre, un alt aspect confirmat de elevi.

Astfel de întâlniri vor continua, iar începând cu anul viitor școlar este posibil ca această colaborare să continue și prin cursuri care să-i ajute pe elevi în redactarea de texte jurnalistice și în devoalarea manipulării prin mass-media. Asemenea întâlniri ale Asociației Jurnaliștilor din Sălaj au mai avut loc la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” și Colegiul Național „Silvania” din Zalău.