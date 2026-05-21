Furt din zona destinată bagajelor, la un magazin din Zalău

Un nou caz de furt a ajuns în atenția polițiștilor sălăjeni. De această dată este vorba despre un bărbat în vârstă de 36 de ani, din comuna Românași, reținut la data de 18 mai de oamenii legii.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, după ce, în urmă cu câteva zile, mai exact în 14 mai, polițiștii din Zalău au fost sesizați despre faptul că persoane necunoscute ar fi sustras o pungă ce conținea mai multe bunuri, lăsată neasigurată și nesupravegheată în zona destinată bagajelor, la intrarea într-un magazin din municipiu.

Prejudiciul creat este estimat la suma de aproximativ 200 de lei, iar în urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea persoanei bănuite de comiterea faptei, fiind vorba despre bărbatul de 36 de ani, din comuna Românași.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj. De asemenea, acesta urmează să fie prezentat în fața judecătorilor pentru dispunerea altor măsuri preventive.