Sistem digital de protecție pentru copiii din Sălaj

Municipiul Zalău a găzduit ieri sesiunea de prezentare a proiectului strategic „Dezvoltarea şi modernizarea instrumentelor digitale de alertare, identificare şi intervenţie pentru copii, asociate numărului unic național 119”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027, având o valoare totală de 66.8 milioane de lei și o durată de implementare de 30 de luni. Prin acest proiect se trece oficial de la „telefonul care sună” la o platformă integrată care comunică. Pentru un copil aflat într-o situație de abuz, neglijare sau exploatare, un apel vocal poate fi uneori imposibil sau extrem de periculos. De aceea, viitoarea platformă 119.ro ce va fi lansată în toamna acestui an reîmprospătează complet modalitatea de protecție a minorilor, proiectul primind deja aprecieri deosebite inclusiv din partea Comitetului ONU privind drepturile copilului.

Ce schimbări majore aduce noul sistem 119?

Aplicație de tip Chat pentru Informare și Suport: Un chatbot integrat va răspunde la întrebări frecvente, ghidând utilizatorii către informații relevante și oferind asistență în timp real, cu posibilitatea conectării directe cu personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Sistemul include suport multilingv (maghiară, ucraineană, rusă, turcă și germană). Aplicație Mobilă pentru Intervenții pe Teren: dedicată echipelor mobile, aceasta va facilita inițierea apelurilor de voce/video securizate către centrul de comandă, asigurând o comunicare rapidă și sigură în momentele critice.

Platforma GIS/ARLS: Va furniza o hartă interactivă unde se vor afișa locațiile echipelor de intervenție, ale apelantului (dacă acesta își declară locația) și ale altor resurse esențiale precum spitale sau centre de îngrijire. Platformă pentru Sesiuni de Formare: Angajații instituțiilor implicate în acest proiect vor beneficia de cursuri de perfecționare și teste de evaluare direct prin platformă, obținând certificate de competență.