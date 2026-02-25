Nu scăpăm de baraj

În etapa a XVI-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut miercuri în deplasare cu CSM Tg. Jiu, scor 23 – 21. Pentru zălăuance au marcat Bălan 5 goluri, Alexia Niță 4, Stefanoska 2, Sava 5, Jlezi 3, Vintilă 1, Iordache 1. O victorie a sălăjencelor mai aducea speranțe pentru evitarea barajului. Așa însă…

