Noi locuri de parcare în Zalău

Zilele acestea au fost amenajate 67 de noi locuri de parcare pe strada Pietriș, în zona Casa Armatei, în locul celor 36 de garaje demolate.

Echipele societății Citadin au finalizat lucrările de amenajare și asfaltare a platformei, realizând totodată o nouă rețea de canalizare pluvială. De asemenea, a fost extins iluminatul public și a fost construit un zid de sprijin, iar echipele Societății de Administrare a Domeniului Public au trasat marcajele locurilor de parcare.

M. S.