Moș Nicolae a poposit în rândul copiilor de la SCM Zalău

Ajunul Sfântului Nicolae a fost sărbătorit împreună de sportivii SCM Zalău, părinții acestora și conducerea Primăriei Municipiului Zalău. Un număr de 696 de copii și tineri din cadrul secțiilor clubului: fotbal, volei, karate, judo, box, tenis de câmp și tenis de masă, s-au bucurat de atmosfera sărbătorilor prin colinde și cadouri.

Cadourile au fost împărțite cu drag de către echipele de seniori de la fotbal și volei, care s-au alăturat cu entuziasm acestui moment special. A fost o zi plină de zâmbete, surprize și căldură, care va rămâne cu siguranță în amintirea tuturor copiilor.

M. S.