Sondaj: AUR, lider detașat în preferințele votanților. Locul secund, ocupat de social-democrați

Cel mai recent sondaj de opinie arată că formațiunea condusă de George Simion rămâne în topul preferințelor românilor. Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12–15 ianuarie 2026, Alianța pentru Unirea Românilor ar fi partidul care ar obține cele mai multe voturi dacă ar avea loc alegeri parlamentare și revine la o intenție de vot de peste 40%.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a declarat: „Raportul intenției de vot între partidele aflate la guvernare (scor cumulat de 48,3%) și partidele din opoziția parlamentară (scor cumulat de 45,8%) tinde să se echilibreze la începutul anului 2026 și pe fondul faptului că AUR revine la o intenție de vot de peste 40%, după recului de la finalul anului trecut când ajunsese la 38%”.

De asemenea, datele aferente ultimelor nouă luni indică o stabilitate ridicată a preferințelor electorale, variațiile de la o lună la alta fiind reduse, în ciuda tensiunilor din domenii precum economia, politica fiscală, politica externă, justiția sau securitatea.

În ceea ce privește următoarele formațiuni clasate, social-democrații ar ocupa poziția secundă, urmați de liberali și de USR.

Estimarea participării la vot

Pe o scară de la 1 la 10 privind certitudinea participării la vot, 58,4% dintre respondenți indică nivelul maxim (10 – „sigur da”), în timp ce 22,4% aleg nivelul 1 („sigur nu”). Procente mai reduse se regăsesc la celelalte niveluri ale scalei, iar 2,3% nu știu sau nu răspund.

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40,9% dintre români ar vota pentru AUR. Partidul este urmat de PSD, care este creditat cu 18,2% din voturi, în vreme ce PNL este pe locul al treilea, cu 13,5% din voturi, iar USR ar obține 11,7% din sufragii. UDMR se află sub pragul de intrare în parlament, cu 4,9%. Mai mult, SENS este cotat la 3,4%, SOS la 2,8%, iar tinerii de la POT ar obține 1,5% din sufragii.

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Sondajul lunar a fost realizat la comanda platformei de știri Informat.ro.