Maria Szatmari luptă în Spania pentru intrarea în Top 100 mondial

Boxul zălăuan are din nou un nume pe scena internațională. Maria Szatmari, sportivă legitimată la CSM Zalău, va susține sâmbătă, 7 februarie, un meci de box profesionist în Spania, împotriva pugilistei María Horche, într-o gală organizată la Principe Felipe Sports City din Arganda del Rey.

Confruntarea se va desfășura pe durata a șase runde, la categoria ușoară, și are o miză uriașă pentru cariera sportivei din Zalău. Înaintea duelului, Maria Szatmari ocupă locul 273 în clasamentul mondial, în timp ce adversara sa se află pe poziția 105. O eventuală victorie ar putea propulsa-o pe sportiva româncă în primii 100 de boxeri ai lumii.

Maria Szatmari vine la acest meci cu un palmares solid: campioană națională la tineret și seniori, multiplă medaliată la campionatele naționale, vicecampioană balcanică la tineret, având 55 de meciuri disputate, dintre care 48 câștigate. Experiența acumulată în ringurile naționale și internaționale o recomandă pentru un rezultat important pe teren advers.

Sportiva va fi însoțită în Spania de antrenorul său, Adrian Popuțea, care subliniază importanța acestui duel: „Nu avem o bursă foarte consistentă de meci, însă miza este una extrem de mare. Avem șansa să intrăm în primii 100 mondial. Dacă Maria își va dori victoria și va deveni o leoaică pe ring, poate obține un rezultat foarte important”, a declarat Adrian Poputea. Participarea Mariei Szatmari la această gală profesionistă confirmă nivelul ridicat al boxului practicat la CSM Zalău și reprezintă un pas important pentru sportul zălăuan pe plan internațional.”

M. S.