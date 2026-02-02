Volkswagen, marca auto preferată de șoferii sălăjeni

Românii și sălăjenii preferă în continuare mașinile la mâna a doua, iar dovada vie o reprezintă numărul ridicat de înmatriculări ale mașinilor rulate.

Potrivit datelor oficiale ale DRPCIV, șapte din zece mașini înmatriculate anul trecut au fost la mâna a doua, iar clienții se orientează spre autovehicule accesibile atât din perspectiva achiziției, cât și a întreținerii.

Sălăjenii preferă Volkswagen

Volkswagen este brandul cel mai popular și cel mai înmatriculat în țară, iar sălăjenii se numără printre românii care preferă marca nemțească de autoturisme. Piața de mașini rulate rămâne dominantă, însă segmentul de mașini noi a crescut spre deosebire de anii precedenți. Românii aleg mașini rulate pentru că, la același buget, au parte atât de o mașină mai mare, bine echipată și pentru costuri mai mici.

Dat fiind faptul că peste 70% dintre autoturismele înmatriculate sunt la mâna a doua arată orientarea pieței românești către achiziții accesibile. Mașinile marca Volkswagen, Dacia și BMW sunt cele mai căutate de către șoferi.

Dintre acestea, 27% sunt Volkswagen. În cifre, aproximativ 148.000 de mașini înmatriculate în România aparțin mărcii germane. În plus, românii și sălăjenii preferă autoturismele diesel, iar aproape 50% dintre mașinile cumpărate în anul precedent funcționează cu motorină, urmate, în proporție de aproape un sfert, de cele pe benzină, și hibrid, în proporție de 18%, potrivit unei analize a Plus-Autp Marketplace.

Volkswagen este cea mai înmatriculată marcă auto în România, preferată în peste 70% dintre județele țării, mai exact în 30, printre care și Sălajul. Mai exact, sălăjenii, alături de locuitorii din Constanța, Galați și Teleorman, preferă modelul Volkswagen Passat.