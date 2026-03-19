Un violator din Cluj se ascundea în Zalău

Polițiștii din cadrul Cluj-Napoca au dispus miercuri măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 36 de ani, din comuna Cămărașu, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de viol și lipsire de libertate. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a fost sesizat marți, 17 martie, prin apel 112 de către o femeie de 28 de ani, cu privire la faptul că, în cursul aceleiași zile, în timp ce se afla într-un imobil din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost agresată fizic și constrânsă de către un bărbat să întrețină relații sexuale împotriva voinței sale.

Conform celor sesizate, bărbatul ar fi fost primit în locuință cu intenția de a întreține relații sexuale, însă ulterior acesta ar fi devenit agresiv. Bărbatul ar fi lovit-o în mod repetat și ar fi imobilizat-o. De asemenea, femeia a relatat că ar fi fost obligată să consume o băutură despre care presupune că ar fi conținut o substanță necunoscută, după care bărbatul ar fi întreținut relații sexuale cu aceasta împotriva voinței sale. În urma sesizării, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic au efectuat activități de cercetare la fața locului și investigații specifice pentru stabilirea împrejurărilor producerii faptei și identificarea persoanei bănuite.

În urma investigațiilor desfășurate, precum și a cooperării dintre Inspectoratul de Poliție Județean Cluj și Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată și depistată în municipiul Zalău, respectiv un bărbat de 36 de ani din comuna Cămărașu, județul Cluj.

În continuare, în cauză urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.

M. S.