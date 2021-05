Loteriile internaționale disponibile în România – Unde le poți juca pe cele mai populare

Loteria este unul dintre cele mai vechi jocuri de noroc și chiar și după sute de ani, a rămas în topul preferințelor. Deși principiul de joc este aproape la fel indiferent de tipul loteriei, fiecare în parte are anumite particularități. Descoperă mai jos care sunt cele mai populare versiuni și la ce cazinouri din România le poți încerca.

TOP 5 loterii internaționale, populare în România

Conform statisticilor, loteriile sunt unul dintre cele mai îndrăgite jocuri de noroc din țară. Dintre toate variantele disponibile în online, iată care sunt cele mai populare 5 loterii și ce particularități au.

Italia Keno 10eLotto 20/90

Apărută în Florența, Italia, în 1530, această loterie era asemănătoare cu cea Keno, concepută în China, câteva sute de ani mai târziu. Ea a fost numită inițial “La Lotto de Firenze” și versiunea sa nu a fost cu mult modificată de-a lungul secolelor. Italia Keno 10eLotto 20/90 presupune extragerea a 20 de bile dintr-o mulțime de 90. Aceasta are loc zilnic, iar extragerile se fac din 5 în 5 minute, fiind transmise în timp real de unele cazinouri, precum Netbet sau Maxbet.

Euromillions Europa 5/50

Una dintre cele mai populare alegeri ale românilor este loteria europeană, care a fost pentru prima oară jucată în anul 2004, când a fost disponibilă doar pentru cetățenii din Anglia, Spania și Franța. Ea a devenit foarte repede cunoscută și în alte țări precum Portugalia, Irlanda, Belgia, România și nu numai. Loteria constă în două extrageri, una a 5 numere din 50 și una a 2 numere din 12, acestea din urmă fiind numite Lucky Star.

Inițial, loteria Euromillions Europa 5/50 avea o singură extragere pe săptămână, însă, începând cu data de 10.04.2011, a fost adăugată și o a doua zi. Astfel, extragerile au loc săptămânal, la Paris, în fiecare zi de Marți și Vineri, în jur de ora 23’00.

Win for Life 10/20

Loteria internațională Win for Life 10/20 este populară nu doar în România, ci în mai multe țări din toată lumea. Ea are loc în Italia și implică alegerea a 10 numere dintr-o mulțime numerotată de la 1 la 20, plus alegerea unui singur număr, din același interval de 20 de numere, care este numit NumerOne. Extragerile au loc în fiecare zi, în fiecare oră, între 08’00 și 24’00. Rezultatele se pot vedea atât la cazinoul unde ai depus biletele virtuale, cât și pe site-ul lotostats.ro, unde ai acces și la rezultatele trecute.

Multi Polonia 20/80

Una dintre cele mai îndrăgite loterii de către români este și Multi Polonia 20/80, în care trebuie alese 20 de numere dintr-un total de 80. Extragerile au loc în Polonia, însă pot fi urmărite și live la operatori licențiați precum Maxbet sau Netbet. Ambele, și Polonia Multi 1 și Polonia Multi 2, au loc zilnic, prima la ora 15’00, iar a doua la ora 22’40. La anumite cazinouri, precum Superbet, cele două sunt înglobate în aceeași categorie denumită “Polonia Multi Multi”.

Ungaria Putto 8/20

Loteria Ungaria Putto 8 din 20 constă în două extrageri, una a 8 numere dintr-o mulțime de 20 și una extra, unde este nevoie să alegi 1 număr din 4. Extragerile se fac în fiecare zi, de Luni până Sâmbătă, inclusiv, între 08:05-23:00; iar Duminica între 08:05-21:30. Ele au loc din 5 în 5 minute și implică ambele extrageri, a numerelor principale și a celui extra.

La ce cazinouri poți juca loterii internaționale

Jucătorii români au posibilitatea să își încerce norocul la numeroase loterii internaționale care se regăsesc în portofoliile mai multor cazinouri licențiate, de top, precum Superbet, Casa Pariurilor, PublicWin sau eFortuna. Dacă vrei ca experiența să fie dusă la un nivel superior, la Maxbet și Netbet poți urmări extrageriile loteriilor de mai sus live, în timp real, printr-o reprezentare grafică a acestora.

Distrează-te și joacă responsabil, doar la operatorii licențiați din România, care îți pun la dispoziție numeroase oportunități de câștig!