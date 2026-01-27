Handbalistele zălăuance și-au aflat adversarele din „optimile” Cupei României

La sediul Federației Române de Handbal a avut loc marți tragerea la sorți a partidelor din optimile de finală ale Cupei României la handbal feminin.

HC Zalău va întâlni pe Corona Brașov, meci programat, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15, în Sala Sporturilor din Brașov.

Celelalte meciuri din cadrul optimilor de finală:

CSM Iași – CSM București

CSM Unirea Slobozia – CSM Galați

CSU Știința București – SCM Râmnicu Vâlcea

CSM Târgu Jiu – Minaur Baia Mare

HC Dunărea Brăila – Gloria Bistrița

SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina

Știința Bacău – Rapid București

M. S.