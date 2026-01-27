La sediul Federației Române de Handbal a avut loc marți tragerea la sorți a partidelor din optimile de finală ale Cupei României la handbal feminin.
HC Zalău va întâlni pe Corona Brașov, meci programat, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15, în Sala Sporturilor din Brașov.
Celelalte meciuri din cadrul optimilor de finală:
CSM Iași – CSM București
CSM Unirea Slobozia – CSM Galați
CSU Știința București – SCM Râmnicu Vâlcea
CSM Târgu Jiu – Minaur Baia Mare
HC Dunărea Brăila – Gloria Bistrița
SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina
Știința Bacău – Rapid București
M. S.
One Thought to “Handbalistele zălăuance și-au aflat adversarele din „optimile” Cupei României”
